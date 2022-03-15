Центр Харькова сейчас напоминает фильм ужасов, а в Изюме он вообще уничтожен

Центр Харькова сейчас напоминает фильм ужасов, а в Изюме он вообще уничтожен

Враг разрушает человеческие дома и убивает гражданских.

600 многоэтажек Харькова, уничтоженных россиянами, не подлежат восстановлению. И эта цифра растет каждый день, потому что рашисты и дальше разрушают город. Только сегодня разрушили с десяток домов, под завалами оказались три человека.

Об этом говорится в ТСН.

В куче хлама – остатки архитектурного памятника и имущество десятков семей. Четыре этажа дома превратились в гору обломков и мусора. Когда ракета попала – трое жителей оказались под завалами, двое из них погибли. Этот дом украшал Харьков 111 лет, пережил две войны. И только снаряд «русского мира» уничтожил его до основания.

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Прямым попаданием сегодня уничтожили несколько десятков жилых квартир в разных районах. Оккупанты начали бить еще с ночи и в течение дня взрывы не прекращались.

За 19 дней войны вражеские ракеты разрушили 600 многоэтажек. И их уже не отстроить. Центр Харькова сейчас напоминает фильм ужасов – сплошные руины и воронки от снарядов на дорогах. Полностью уничтожен центр города и в Изюме. Поселок, который до войны насчитывал 46 тысяч человек, сейчас почти стерт с земли, инфраструктура не подлежит восстановлению. Более 2 тысяч человек смогли эвакуировать в Лозовую. Там их расселили в общежитиях и больницах.

Самостоятельно пытались выехать из адского Изюма люди в микроавтобусе, но рашисты попали прямо в автомобиль. Что с пассажирами и водителем – неизвестно.

В подвалах Изюма продолжают скрываться многие. Света, газа и отопления здесь нет уже 10 дней. Однако по данным Генштаба, оккупанты уже отступают со своих позиций на Изюмщине. Вооруженные силы постепенно истребляют и врага, и его ракеты.