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Центр интенсивных боев: Maxar показал спутниковые фото разбомбленного Бахмута

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Центр интенсивных боев: Maxar показал спутниковые фото разбомбленного Бахмута

Фото: Associated Press

Фото датированы августом и январем.

Город Бахмут на Донетчине получил серьезные разрушения в результате обстрелов армии Российской Федерации. Компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки в течение полугода ежедневных атак.

Фото размещены в Twitter американской аэрокосмической компании.

Украинский Бахмут специалисты Maxar Technologies называют горячей точкой фронта. Для сравнения они опубликованы снимки, датированные 1 августа 2022-го и 4 января 2023-го. На фото видно, что в Бахмуте разрушены дома и инфраструктура.

Бахмут 1 августа. Фото: Twitter Maxar Technologies. / ©
Бахмут 1 августа. Фото: Twitter Maxar Technologies.
Бахмут 4 января. Фото: Twitter Maxar Technologies. / ©
Бахмут 4 января. Фото: Twitter Maxar Technologies.

"Город был центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами за последние шесть месяцев, и изображения показывают значительные повреждения зданий и инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Оборона Бахмута

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Бахмут разрушен более чем на 60%. По его словам, украинские защитники мужественно обороняют город.

В свою очередь, председатель ГУР Кирилл Буданов говорит, что город перестал существовать. Некоторые районы просто сравнены с землей, поэтому Бахмут легче делать с "нуля", чем отстраивать, считает он.

Между тем, карты боевых действий за 5 января Минобороны Великобритании показывает, что в Бахмуте происходят ожесточенные боевые действия, однако украинским войскам удалось выбить захватчиков за пределы города.

В Генштабе говорят, что оккупанты пытаются любой ценой захватить город. Там ежедневно ВСУ отбивают до 20 атак. На Бахмутском направлении Россия сосредотачивает усилия.

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Дата публикации
Просмотры
1525
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