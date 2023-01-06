Центр интенсивных боев: Maxar показал спутниковые фото разбомбленного Бахмута

Фото датированы августом и январем.
Город Бахмут на Донетчине получил серьезные разрушения в результате обстрелов армии Российской Федерации. Компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки в течение полугода ежедневных атак.
Фото размещены в Twitter американской аэрокосмической компании.
Украинский Бахмут специалисты Maxar Technologies называют горячей точкой фронта. Для сравнения они опубликованы снимки, датированные 1 августа 2022-го и 4 января 2023-го. На фото видно, что в Бахмуте разрушены дома и инфраструктура.
"Город был центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами за последние шесть месяцев, и изображения показывают значительные повреждения зданий и инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Оборона Бахмута
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Бахмут разрушен более чем на 60%. По его словам, украинские защитники мужественно обороняют город.
В свою очередь, председатель ГУР Кирилл Буданов говорит, что город перестал существовать. Некоторые районы просто сравнены с землей, поэтому Бахмут легче делать с "нуля", чем отстраивать, считает он.
Между тем, карты боевых действий за 5 января Минобороны Великобритании показывает, что в Бахмуте происходят ожесточенные боевые действия, однако украинским войскам удалось выбить захватчиков за пределы города.
В Генштабе говорят, что оккупанты пытаются любой ценой захватить город. Там ежедневно ВСУ отбивают до 20 атак. На Бахмутском направлении Россия сосредотачивает усилия.
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