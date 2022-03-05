Центр противодействия дезинформации опровергает слухи, что украинцам не нужно платить за коммуналку и по кредитам

Центр противодействия дезинформации опровергает слухи, что украинцам не нужно платить за коммуналку и по кредитам

Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, однако пеня и штрафы не начисляются.

В обществе начали распространяться слухи о якобы гарантированном государством аннулировании уплат коммунальных платежей, банковских кредитов и услуг мобильной связи во время войны с российскими оккупантами. Но Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины отмечает, что военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, однако пеня и штрафы не начисляются.

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«Большинство украинских банков инициировали отсрочку уплаты по займам до июня. А операторы мобильной связи значительно увеличили кредитные лимиты на разговоры и Интернет и отсрочили их оплату, чтобы ни один украинец не потерял доступ к важной информации», — отметили в центре.

Там также напомнили, что СМС-сообщения об угрозах отключения мобильной связи, или начисления штрафов за кредиты, или коммуналку из-за неуплаты не подтвердились.