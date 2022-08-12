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Центр сопротивления получил информацию о местах проживания "бучанских палачей": фото

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Центр сопротивления получил информацию о местах проживания "бучанских палачей": фото

Фото: Офис Генерального прокурора

ЦНС уже сообщал, что имеет много персональной информации военных 83 отдельной десантно-штурмовой бригады из Уссурийска.

Центр национального сопротивления владеет информацией о том, где и в каких условиях живут российские оккупанты, в том числе и "бучанские палачи".

Недавно ЦНС уже сообщал, что имеет много персональной информации военных 83 отдельной десантно-штурмовой бригады из Уссурийска. Эта бригада была одним из тех подразделений, которые вели бои в Киевской области в начале полномасштабного вторжения России, в том числе и в Буче.

Как сообщили источники Центра, после публикации предварительных данных в бригаде начались масштабные проверки. Руководство части и ФСБ пытаются найти "крота", сотрудничающего с ВСУ.

Центр национального сопротивления представляет новую порцию персональной информации о российских оккупантах, совершавших зверства в Украине.

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Фото домов, где выживают российские военные. Глядя на эти фото, становится понятно, почему они так злы на нас – потому что мы живем богаче и дышим свободнее.

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Фото квартир.

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Также Центр обнародовал фото казарм для проживания семей.

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"Несмотря на причины, которые вас заставляют ехать убивать украинцев, запомните – вы можете всегда сдаться в плен и жить дальше. Как – уже решать не нам. Но став на путь военного преступника – помните, эти преступления не имеют срока давности во всем мире. А мы обеспечим, чтобы о вас не забыли на трибунале", — говорится в сообщении ЦНС.

Напомним, в Бучанской общине во время вторжения войск России и оккупации погибли по меньшей мере 458 украинцев (366 мужчин, 86 женщин, пять неопознанных, один мешок с частями тел, которые невозможно опознать как тело) — именно столько тел погибших нашли.

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