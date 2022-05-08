Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Центр занятости по доставке трупов": мариупольцам обещают деньги за разборку завалов

Дата публикации
Просмотры
706
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Центр занятости по доставке трупов": мариупольцам обещают деньги за разборку завалов

Getty Images

В Мариуполе российские оккупанты заставляют людей разбирать завалы разбомбленного и блокадного города.

Делать так называемую уборку города желающих немного. Да и в последнее время люди начали массово отказываться от работы на завалах.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, именно поэтому россияне решили сменить тактику. Теперь за работу на завалах обещают платить деньги в рублях. Ради этого в Мариуполе открыли "центры занятости". Называют их "Республиканские центры занятости "ДНР".

Людям предлагают работу на: информационном обеспечении, благоустройстве города, разборе завалов и сборе тел погибших. Оккупанты предлагают заработную плату от 10 до 32 тыс. рублей.

"Сюреализм на марше — центр занятости по извлечению трупов из-под завалов. Ум отказывается складывать эти картинки вместе, но на сегодняшний день — это реалии жизни Мариуполя", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, мариупольец рассказал, как происходит так называемая уборка разбомбленного и почти полностью оккупированного россиянами города. Под натиском оккупантов и чтобы прокормить семью, неделю назад мужчина вызвался разгребать в городе завалы. Мужчина выдержал всего несколько дней. Все потому, что количество человеческих тел и их фрагментов под завалами сводит с ума.

Читайте также:

 Треть жизни в оккупации: ТСН познакомилась с самым младшим заложником бункеров Мариуполя

 Треть жизни в оккупации: ТСН познакомилась с самым младшим заложником бункеров Мариуполя
Следующая публикация