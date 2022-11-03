Цену сдерживания оккупантов в Донецкой области первыми видят в больнице Днепра, где спасают раненых

Цену сдерживания оккупантов в Донецкой области раненые рассказали ТСН. Одного защитника оперируют четыре бригады хирургов одновременно – это так в Днепре спасают раненых из бахмутского направления.

С помощью магнита со спины защитника достали смертоносное железо, теперь его жизнь вне опасности. Врачи говорят, что немало раненых в тяжелом состоянии, имеют одновременно и осколочные, и огнестрельные повреждения всего тела. Некоторые оперируют одновременно несколько бригад хирургов, чтобы спасти жизнь.

"Есть пациенты, у которых травмы магистральных сосудов. Есть пациенты, травмы плевральной полости и легких, брюшной полости с поражением почти всех внутренних органов брюшной полости. И массивные ранения мягких тканей", – рассказывают врачи.

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Бывший пчеловод Владимир оправляется после ранения в Соледаре. "Мы стояли на терриконе. Крыла нас артиллерия. Мы залезли в блиндаж. Прилетели мины "ПОМ", которые разбрасывают нити. Мы пять разминировали, а ночью, когда залезали, оказалась шестая. Скорее всего, зацепили нить и поразило нас троих", — рассказывает мужчина.

Говорит, что обстрелы города продолжаются беспрестанно. "Города просто уничтожаются, выжигаются. Стреляют танки", — говорит Владимир.

Под постоянным вражеским огнем, но оккупанта не пускают — на другой позиции у Соледара получил ранение и Андрей. Обломок прошил ногу, рука с ожогами. "Хаотично, ковром стелят из всех видов — из артиллерии, из "Градов", из всего возможного. 24 часа в сутки – и днем, и ночью не прекращается. Наша задача – удерживать позицию. Была попытка несколько раз прорваться, ДРГ заходили, но не получилось у них, отразили атаку", — рассказывает он.

Андрей работал грузчиком в Днепре, после вторжения просился в армию, уговорил взять еще и не с первой попытки. После ранения уверен, что только выздоровеет, вернется в строй, потому что Донетчина, как и все оккупированные территории, должна быть освобождена.

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