Цены на бензин в США взлетели до исторического максимума: какая причина

Цены на бензин в США взлетели до исторического максимума: какая причина

Средняя стоимость розничного галлона бензина в начале вторника достигла 4,173 доллара.

На фоне новостей о возможном запрете США на импорт российской нефти розничные цены на бензин в США достигли 8 марта исторического рекорда и продолжают расти.

Об этом сообщает Reuters.

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По данным американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость розничного галлона бензина в начале вторника достигла 4,173 доллара. В некоторых частях страны цены превысили 5 долларов за галлон, что нанесло удар по потребителям в стране с наибольшим потреблением бензина в мире.

Цены на бензин резко выросли в последние недели вместе с ценами на нефть после вторжения России в Украину.

Напомним, в Белом доме официально сообщили, что президент США Джо Байден 8 марта выступит с заявлением. Администрация президента США не указала темы обращения Байдена, однако ранее американская журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что администрация американского лидера 8 марта планирует объявить о запрете на импорт российской нефти.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua