Цены на газ в Европе взлетели до 3000 долларов и установили новый исторический рекорд

Цены на газ в Европе взлетели до 3000 долларов и установили новый исторический рекорд

Газ дорожает, поскольку США и ЕС обсуждают возможности эмбарго на российские энергоносители.

Цена газа в Европе в понедельник, 7 марта, выросла до 3000 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures.

Так, цена ближайшего, апрельского фьючерса на крупнейшем европейском хабе TTF с момента открытия торгов пробила критические отметки $2500 и $2700 за тысячу кубов.

Газ дорожает, поскольку США и ЕС обсуждают возможности эмбарго на российские энергоносители.

Между тем, нефть подорожала до максимального уровня с 2012 года, достигнув почти $130 за баррель, после сообщений о возможном введении США запрета на ее импорт из России.