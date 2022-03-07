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Цены на газ в Европе взлетели до 3000 долларов и установили новый исторический рекорд

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Цены на газ в Европе взлетели до 3000 долларов и установили новый исторический рекорд

УНИАН

Газ дорожает, поскольку США и ЕС обсуждают возможности эмбарго на российские энергоносители.

Цена газа в Европе в понедельник, 7 марта, выросла до 3000 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures.

Так, цена ближайшего, апрельского фьючерса на крупнейшем европейском хабе TTF с момента открытия торгов пробила критические отметки $2500 и $2700 за тысячу кубов.

Газ дорожает, поскольку США и ЕС обсуждают возможности эмбарго на российские энергоносители.

Между тем, нефть подорожала до максимального уровня с 2012 года, достигнув почти $130 за баррель, после сообщений о возможном введении США запрета на ее импорт из России.

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Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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