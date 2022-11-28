Цены выше, чем в Москве: Андрющенко – о ситуации в оккупированном Мариуполе

оккупанты часто спекулируют на стоимости продуктов. В Мариуполе цены в разы больше, чем в подконтрольных Украине регионах и в самой РФ.

В захваченном Мариуполе россияне установили заоблачные цены на продукты питания, а восстанавливать разрушенную инфраструктуру никто не собирается.

Об этом рассказал советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко в эфире канала Freedom.

По его словам, горожане вынуждены постоянно стоять в очередях.

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"По сути, никаких улучшений. Поэтому очереди стали спутником Мариуполя в оккупации. Очереди за всем, очереди везде. Банальные вещи — начиная с хлеба, очередь за бесплатным хлебом, потому что другого хлеба нет. А его нет, потому что нет в достаточной степени не только в Мариуполе, а на территории оккупированной части Донецкой области. Нет электро-, водообеспечения. Поэтому большая проблема с изготовлением хлеба на оккупированной части Донецкой области повсеместно.Бесплатный хлеб не всегда есть.То же касается банкоматов, гуманитарной помощи, по сути всего. Очереди это не 10-20, и не сотни, иногда доходит до тысячных очередей в день", — сообщил Андрющенко.

Советник мэра рассказал, что оккупанты часто спекулируют на стоимости продуктов. В Мариуполе цены в разы больше, чем в подконтрольных Украине регионах и в самой РФ.

"Проблема не только и не столько в отсутствии магазинов. Проблема иного рода — прежде всего, качество товара, во-вторых, их цена. Следует учесть, что цены в Мариуполе на все гораздо выше, чем в Украине сегодня, и даже выше, если сравнивать мариупольские цены в рублях, с российскими ценами в Москве. Следует учесть, что до 1 января оккупанты не берут плату с людей за электричество, воду, проезд, но с 1 января вводится и оплата за это. Денег станет еще меньше в потребительской корзине, а зарплаты точно там не вырастут", — подытожил он.