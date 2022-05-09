"Ценю личное присутствие в Одессе": Зеленский провел переговоры с президентом Евросовета, который находится с визитом в Украине

"Ценю личное присутствие в Одессе": Зеленский провел переговоры с президентом Евросовета, который находится с визитом в Украине

Украинский президент Владимир Зеленский пообщался с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, который находится в Одессе с визитом.

Зеленский отметил, что он "ценю смелую позицию главы Евросовета посетить Украину в такие времена", а также поблагодарил за постоянную поддержку Украины со стороны ЕС.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Telegram.

"Пообщался с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, который посетил Одессу. Важно не допустить продовольственного кризиса в мире, вызванного агрессивными действиями России. Необходимо принять немедленные меры для разблокирования украинских портов для экспорта пшеницы. Ценю смелую позицию президента Европейского совета и его Одессу. Благодарен за постоянную поддержку нашей страны со стороны ЕС во многих сферах", — написал Зеленский.

Напомним, глава Европейского Совета Шарль Мишель 9 мая прибыл в Одессу, чтобы отметить День Европы. Там он встретился с украинским премьером Денисом Шмыгалем. "Я приехал праздновать день Европы в Одессе, городе, где Пушкин сказал, что "можно почувствовать Европу". И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет и свою свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас ", – написал он на своей странице в Twitter.

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