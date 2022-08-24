Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отмечает, что ВСУ тогда не "сдали" город. Украинские воины стойко держали регион. Впрочем, россияне имели преимущество в оружии и уничтожали все позиции Вооруженных Сил.

Об этом Гадай рассказал в интервью изданию "Северодонецк онлайн".

"Самые тяжелые бои выпали на судьбу Луганской области. Возможно ли было бы удержать Северодонецк? Если бы мы имели то, что имеем сейчас, и сейчас эти бои начались бы, то, возможно, удержали бы... Сейчас у рашистов происходит "хлопок" на составах, раньше такой возможности не было. У них было преимущество по артиллерии", — говорит Гайдай.

По его словам, решение отходить из Северодонецка принимали не стоящие на позициях военные. Более того — ВСУ сделали в Луганской области все, что на тот момент могли сделать, подчеркнул председатель ОВА.

"Придираться" было не за что. А стоять на позициях, чтобы украинские защитники просто погибали – тогда это было не нужно. Мы защищали армию", — добавил руководитель региона.

Гайдай отметил, что тогда украинские военные не имели достаточного количества оружия — MLRS, HIMARS — тогда такого не было.

"Сдерживать все это рашистское нашествие было очень трудно. В Киев, Чернигов, Сумы они заходили, как говорят военные, "на броне". Они реально верили, что их здесь встретят "с караваями", с флагами, с фотографиями "карлика бункерного" Они там ошиблись. Здесь у них не было никаких сомнений, что будет происходить. Они четко понимали, что здесь будут бои. Они продолжались с первого дня, они были достаточно жестки", — подчеркнул Сергей Гайдай.

Как сообщалось, кафиры не имеют возможности объявить о захвате Луганщины, потому что бои еще продолжаются на небольшой территории области. По словам Гайдая, 35 мощных обстрелов и трех ракетных ударов "поздравили" россияне с Днем Независимости, но полгода стоят на месте.

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