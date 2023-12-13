Церковная хористка УПЦ МП наводила вражеские ракеты на позиции ВСУ вблизи Запорожья — подробности

Женщина с начала полномасштабного вторжения РФ поддерживала преступные действия российских захватчиков и надеялась на захват всего южного региона Украины.

Служба безопасности Украины задержала еще одну сторонницу рашизма, которая корректировала воздушные атаки РФ по Запорожью и ожидала полной оккупации региона. По данным следствия, задержанной оказалась церковная хористка и супруга настоятеля местного храма УПЦ (МП).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Установлено, что по координатам фигурантки российские оккупанты пытались поразить места базирования Сил обороны вблизи областного центра. В первую очередь врага интересовали пункты временной дислокации подразделений ВСУ, которые вовлечены в контрнаступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

СБУ задержала поклонницу РФ в Запорожье / Фото: Служба безопасности Украины

Сотрудники СБУ установили местонахождение российской информаторки и задержали ее в собственном доме в одном из поселков неподалеку от Запорожья.

СБУ задержала поклонницу РФ в Запорожье / Фото: Служба безопасности Украины

Как установило расследование, фигурантка с начала полномасштабного вторжения РФ поддерживала преступные действия российских захватчиков и надеялась на захват всего южного региона Украины.

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Общалась со знакомыми из Москвы

Она не раз рассказывала об этом своим знакомым из Москвы в ходе телефонных разговоров. Затем фигурантка начала отслеживать места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ на территории общины.

СБУ задержала поклонницу РФ в Запорожье / Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

Полученную информацию она мессенджером передавала своим знакомым в России, которые затем отчитывались об этом представителям спецслужб РФ.

В ходе обысков по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для передачи закрытой информации.

СБУ задержала поклонницу РФ в Запорожье / Фото: Служба безопасности Украины

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Контрдиверсионные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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