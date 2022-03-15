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Церкви и религиозные организации призвали ввести бесполетную зону над Украиной

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Церкви и религиозные организации призвали ввести бесполетную зону над Украиной

Associated Press

Религиозные организации также просят создать гумкоридоры.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призвал мировых лидеров, стран-участниц ОБСЕ, ЕС и НАТО принять неотложные меры для введения бесполетной зоны над территорией Украины.

Об этом идет речь на сайте Минкульта.

Церковники просят предоставить украинской армии современные средства противовоздушной обороны и истребители, которые смогут защитить мирных жителей Украины от регулярных бомбардировок и ракетных ударов российских захватчиков.

"Кроме этого, ВСЦиРО обратилась к руководству российской федерации, международным организациям, церковным иерархам и религиозным деятелям народов России – принять срочные меры по организации гуманитарных коридоров для эвакуации жителей украинских городов и поселков из районов, где продолжаются активные боевые действия, к безопасным местам за их собственным выбором, а также немедленного обмена военнопленными, — говорится в сообщении.

Напомним, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к лидерам НАТО с просьбой закрыть небо. Глава государства предупредил, что Россия пойдет войной на Альянс, и это только вопрос времени.

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