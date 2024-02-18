"Цезарь Куников" поставил точку в карьере командующего Черноморским флотом РФ – британская разведка

Под руководством Виктора Соколова ЧФ потерял около 20% своей силы.

Российские пропагандистские Телеграмм-каналы и "военкоры" пишут о смещении с должности командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова, занимавшего ее с 14 сентября 2022 года.

Как говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании, это, скорее всего, является результатом успеха Украины в потоплении разных кораблей под его командованием.

"Возможно, роль в его увольнении сыграл и стиль руководства Виктора Соколова. Хотя это не подтверждено Министерством обороны России, Соколова, вероятно, сменил его бывший заместитель, вице-адмирал Сергей Пинчук. Он будет исполнять обязанности командира до завершения внутреннего расследования по затоплению десантного корабля Цезарь Куников", — говорится в сообщении разведки.

Напомним, утром 14 февраля в Черном море был уничтожен российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Операцию провели украинские военные совместно с разведчиками.

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