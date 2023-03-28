Challenger 2 прибыли в Украину и "вскоре приступят к боевым задачам": Резников заинтриговал заявлением (видео)

В Украину от Британии прибыли первые танки Challenger 2. Министр обороны Алексей Резников проехался на первом таком танке и сообщил, что скоро "эти фантастические машины приступят к выполнению боевых задач".

Видео тест-драйва министр опубликовал на своей странице в Twitter.

"Было очень приятно прокатиться на первом украинском ОБТ Challenger 2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в нашу страну. Вскоре эти фантастические машины приступят к выполнению боевых задач. Спасибо, Риши Сунак, Бен Уоллес и британский народ", — написал он под видео.

Это был случай, чтобы получить первый украинский challenger 2 МБТ для спина.

Такие танки, подготовленные при Великобритании, имеют ранее полученные в нашей стране.

Эти fantastic machines will soon begin their combat mission.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 28 марта, 2023

Резников не раскрыл количество единиц, но ранее Великобритания пообещала передать Украине 14 таких танков.

Западная техника для украинского контрнаступления

Напомним, в Минобороны показали, как министр Алексей Резников опробовал технику от Германии, Британии и США. Речь идет о Challenger, Stryker&Cougar и Marder. Украинский министр подчеркнул, что эта новая техника составит хорошую компанию своим "побратимам" на поле боя.

К слову, Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что 18 танках Leopard 2, которые Германия пообещала передать ВСУ для защиты от российской агрессии, уже прибыли в Украину.

Вдвое больше, чем обещали - Британия увеличит поставки танков в Украину

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