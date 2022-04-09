Часами плыл ледяным морем: украинец рассказал о невероятном бегстве из блокадного Мариуполя

Мужчина поделился ужасами оккупации РФ в Мариуполе.

Житель Мариуполя смог выбраться из оккупированного россиянами города, проплыв ледяным морем 4 км, чтобы добраться к безопасной украинской территории.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

Как говорится, Дмитрий стал свидетелем бомбардировок оккупантами РФ драмтеатра Мариуполя, в котором находились сотни женщин и детей. Он был дома в Мариуполе 16 марта, когда российская бомба ударила по мариупольскому драмтеатру. Его квартира была близ театра, который был большим бомбоубежищем.

"Это был ужасный, мощный взрыв, огромный взрыв. Я слышал крики. Я видел тела и кусочки тел. Я вытащил одну женщину, потом девочку, потом мальчика. Все были ранены. Ноги парня не двигались. Он кричал. Мои руки дрожали. Я был весь в крови. Рядом на земле неподвижно лежала женщина. Члены семьи отчаянно пытались ее реанимировать, давя на грудную клетку. Они пытались вернуть ее. Возле нее стоял ребенок и говорил: "Мама, не спи". Женщина была мертва ", – рассказал мужчина.

После этого он вернулся в свое укрытие и решил, что из Мариуполя, который атаковали войска РФ, нужно бежать. Мужчина, который был рыболовом, нашел свои рыболовные кулики, ранее использовавшиеся для выкапывания червей, взял два мешка для мусора, чтобы завязать носки, несколько веревок и четыре 5-литровые пластиковые бутылки, чтобы использовать их как вспомогательное средство для плавучести.

Облачившись в этот импровизированный костюм, по словам Дмитрия, он отправился пешком к пляжу. Некоторое время шел вдоль него, а затем нырнул в воду.

"Вода замерзала. У меня цокали зубы. Я спрятался за одну из бутылок, чтобы меня никто не видел", — сказал мужчина.

Мужчина плыл почти 2,5 часа – за это время он преодолел 4 километра. Он вышел на берег в селе Мелекино, которая была под контролем России. Там его приютили супруги пенсионеров, которые накормили парня.

На следующий день он смог сесть в ехавший в оккупированный Бердянск микроавтобус и уже оттуда эвакуировался на подконтрольную Украине территорию. По его словам, российские солдаты на блокпосту его не заметили.

"Им (военным. — ред.) было по 17 или 18 лет", — вспоминал он.

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