Часов Яр будет снова "горячим": журналист сообщил о действиях врага

Оккупанты стремятся сформировать "клещи" вокруг города и как можно ближе подобраться к Константиновке.
Российские войска расширяют свои плацдармы на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс к югу и северу от Часова Яра.
Об этом украинский военный журналист Богдан Мирошников сообщил в Сети.
Плацдармы врага на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс к югу и северу от Часова Яра расширяются.
"Пока они имеют 3 и 3,5 км по глубине и от 5 до 7 км по ширине. Это не за один день, конечно. Я бы сказал, что это итог многомесячных боев", – написал журналист.
По его словам, это уже позволяет российским войскам накопить достаточно сил для дальнейших штурмов. Так что Часов Яр будет снова "горячим".
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По мнению Мирошникова, армия РФ явно будет идти по трассе Бахмут – Константиновка с юга и в направлении огнеупорного завода с севера.
"Цель – не только сформировать клещи вокруг остатков Часика (Часова Яра – ред.) (под контролем ~80-85%), но и как можно ближе подобраться к Констахе (Константиновке – ред.)", – отметил журналист.
Напомним, накануне аналитики Deep State сообщили, что враг непрерывно проводит штурмы в попытке проникнуть вглубь Часова Яра. Кроме того, противник накапливает силы в Часово-Яровском лесничестве, чтобы обойти город с фланга.
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