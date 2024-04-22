Часов Яр и окрестности пытаются штурмовать около 25 тысяч десантников РФ — ОСУВ "Хортица"

Спикер оперативно-стратегической группировки войска "Хортица" Назар Волошин рассказал, что Часов Яр и окрестности населенных пунктов возле него в Донецкой области пытаются штурмовать около 20-25 тысяч солдат оккупационной армии России.

Об этом он рассказал в эфире "Суспільного".

По его словам, на этом направлении воюют подразделения 217-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных сил РФ.

"Это где-то 20-25 тысяч российских военнослужащих пытаются штурмовать Часов Яр и окрестности населенных пунктов возле него", — рассказал Волошин.

Спикер ОСУВ "Хортица" подчеркнул, что оккупационные войска России не оставляют попыток захватить город, несмотря на потери в живой силе и технике. Однако Часов Яр контролируют украинские военные.

Волошин добавил, что враг постоянно штурмует позиции ВСУ, однако не закрепляется и уходит.

"Они проводят штурмы без закрепления на позициях. То есть они поштурмовали и вернулись назад. Это противник проводит как разведку, вычисляет места, где может быть слабое место, где ударить. Но Силы обороны наносят сокрушительные удары", — резюмировал Назар Волошин.

Напомним, военный рассказал, что оккупанты наступают на Часов Яр с трех сторон.

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