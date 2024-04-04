Часов Яр – плацдарм для нового наступления РФ: военный рассказал, чем это грозит фронту

Российские войска пытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также создать угрозу в направлении Оскольского водохранилища на Харьковщине.

Об этом рассказал Иван Тимочко, военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ в эфире "Эспрессо".

По его словам, россияне стремятся занять Часов Яр, чтобы создать плацдарм для наступления в сторону Константиновки, Краматорска и Славянска.

"Враг и действует собственно в оперативном плане, совмещая свои военные группировки по Авдеевскому направлению, поскольку у него главная задача — полностью занять Донецкую область", — прокомментировал Тимочко.

Он добавил, что российские войска также пытаются завершить захват Луганской области и создать угрозу Харьковскому району, в частности в сторону Оскольского водохранилища.

"Наблюдаем, что перед противником стоит задача — занять Часов Яр в короткие сроки, поскольку видим ту силу и массу человеческого ресурса, которую армия РФ задействует в сторону Часов Яра", — отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Тимочко подчеркнул, что российские войска используют тактику, которую применяли по отношению к Авдеевке — равняют город с землей с помощью авиации. Противник также пытается подтянуть резервы из Харьковской и Луганской областей.

"Не скажу, что после Авдеевки для оккупантов Часов Яр – цель №1, но это одно из приоритетных направлений, которое они пытаются захватить из расчета, что у нас есть определенный недостаток по снарядам, есть определенные проблемы по поддержке систем ПВО", — заметил военный эксперт.

Несмотря на это, на данном этапе значительных успехов или угроз прорыва на этом направлении нет. Украинские войска сдерживают врага имеющимися силами и ресурсами.

"Если у врага и происходят продвижение в направлении Часов Яра, то оно минимально", — резюмировал Иван Тимочко.

Напомним, после Авдеевки целью россиян стал Часов Яр Донецкой области. Враг активно наступает на Ивановское и Богдановку, чтобы подойти к городу. Майор Национальной гвардии Денис Нагорный говорит, что целью врага сейчас является выход к каналу Северский Донец – Донбасс.

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