Офицер ВСУ рассказал о последствиях в случае оккупации Часового Яра

Если оккупационным войскам России удастся захватить Часов Яр в Донецкой области, то город станет для врага выходным рубежом на Константиновку. ВСУ будут вынуждены оттянуть свои огневые средства.

Об этом в интервью УП рассказал замкомбата 5-й штурмовой бригады и офицер ВСУ Михаил Онуфер.

"Заняв эту высоту, противник сможет с нее работать. Подтянет поближе свои зенитные комплексы, сможет замаскировать технику между домов, там же высотная застройка, а мы наоборот будем вынуждены оттянуть свои огневые средства. Часов Яр станет для них исходным рубежом для наступления на Константиновку. Вы же ездили неоднократно через эту дорогу (из Часового Яра в Константиновку – ред.), там же фактически прямая", – объяснил военный.

Михаил Онуфер также отметил, что потеря любого населенного пункта – это наши погибшие военные. Все, что мы теряем, нам нужно будет отвоевывать, а это гораздо труднее – при штурмах потери выше.

"Плюс противник очень быстро закапывается, проводит инженерное оборудование позиций. Мы уже тоже научились. А 2022 год – это была самая большая проблема: ребята садились в ямку под дерево – о, все, я нахожусь в обороне. А россиянина на ночь оставь, так он нору, тоннель на три комнаты выроет. Они привыкли к тяжелым условиям труда, к работе лопатой – это им в плюс. Разумеется, если мы потеряем Часов Яр, то россияне и на этом не остановятся. Будут очередные полевые бои (по дороге в Константиновку – ред.), позиционная война от села к селу. И нам будет очень тяжело закрепиться в селах, потому что здесь нет капитальных сооружений, нет "Азовстали", заводов, где можно долго держать оборону", — резюмировал офицер ВСУ.

Напомним, ВСУ удалось вернуть позиции южнее населенного пункта Ивановское Донецкой области. Однако враг не прекращает штурмы в попытках захватить Часов Яр.

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