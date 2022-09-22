Часть была в печально известной Оленовке: Монастырский рассказал, как удалось обменять командиров из "Азовстали"

Командиры из "Азовстали", которых 21 сентября удалось обменять, не знали, куда их везут.

Процедура обмена была очень длинной и засекреченной, поскольку постоянно происходили уточнения по этому поводу.

Об этом 22 сентября на пресс-конференции сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Ребята были очень истощены. Мы участвовали во время обмена в Анкаре. Она затянулась до 12:00. Сама процедура была очень долгой. Постоянно происходили уточнения. Ребята не знали, куда едут. Они не понимали, где они находятся. Я сейчас говорю о командировах из "Азова", Нацгвардии и морской пехоты — Денисе Прокопенко, Святославе Паламаре, Денисе Шлеге и других", — сказал Монастырский.

Министр добавил, что украинские военнопленные находились в разных тюрьмах — на территории РФ и в печально известной Оленовке.

"Они были в одиночных камерах на территории РФ. Часть были в Еленовке. Ребята не знали, куда они едут, на этап или определенные судилища, которыми им угрожали. Когда мы их встретили, они спросили, кого еще обменяли", — сказал Монстырский.

Монастырский также отметил старания иностранцев, которые помогут Украине провести обмен.

Напомним, командиры защиты "Азовстали" Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волина", Святослав Паламарь "Калина", Денис Шлега и Олег Хоменко будут находиться в Турции.

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