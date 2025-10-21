Часть Черкасчины без света: что известно

Беспилотник / © ТСН

Черкасчина оказалась под ночным ударом российских БПЛА, целившихся по критической инфраструктуре.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По имеющейся информации, были обезврежены три российских БПЛА. На месте попадания спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Власть по понятным причинам пока не предоставляет подробностей относительно пораженного объекта.

Не обошлось без последствий и в Смелянской территориальной громаде. Там обломками сбитого вражеского дрона поврежден уличный трансформатор. В результате более полутора сотен абонентов остались без электроснабжения.

Самое главное — по предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет.

Напомним, недавний российский обстрел вызвал серьезные повреждения железнодорожной инфраструктуры на Сумском направлении. По информации «Укрзализныци», это привело к значительным сбоям в графике движения.

В частности, поезда дальнего сообщения №46 Ужгород — Харьков и № 113 Харьков — Львов были вынуждены отправиться со станции Плиски (Черниговская область) с задержкой более часа из-за экстренной замены локомотивной тяги.