Часть детей из Мариуполя оккупанты вывезли во Владивосток

Часть детей из Мариуполя оккупанты вывезли во Владивосток

Россияне 21 апреля доставили во Владивосток 308 жителей Мариуполя, 90 из которых – дети. Далее мариупольцев планируют разместить в населенных пунктах Приморского края.

Сейчас мариупольцев разместили по школам и общежитиям.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в сети 23 апреля.

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"Далее планируется размещение по разным населенным пунктам Приморского края. Вместо теплого Азовского моря и ласкового климата Украины – депрессивные регионы России", – отметил советник городского головы.

Андрющенко сослался на заявление россиян, сообщающих о "трудностях с русским языком" у детей из Мариуполя, поэтому у этих детей будут так называемые "дополнительные занятия".

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты вывезли 27 украинских детей-сирот в подмосковную Апрелевку. Их передали под временную опеку десять местных семей.

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