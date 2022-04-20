Часть эвакуационных автобусов выехала из Мариуполя – глава ОВА.

К сожалению, гуманитарный коридор из заблокированного российскими оккупантами города не сработал так, как планировалось.

Незначительную часть жителей Мариуполя в среду, 20 апреля, удалось вывезти из заблокированного российскими войсками города эвакуационными коридорами, определенными оккупантами.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в эфире общенационального телемарафона.

Он напомнил, что сегодня российской стороной был объявлен так называемый эвакуационный коридор.

“В этом эвакуационном коридоре было заявлено определенное количество автобусов, точки загрузки в эти автобусы и дальше движение по определенному маршруту в сторону города Запорожья. Там бы они передавали на территорию, которую контролируют украинские власти. Из заявленного количества автобусов было гораздо меньше”, — отметил Павел Кириленко.

По его словам, значительная часть пришедших на точки сбора людей не попала в эвакуационные автобусы.

"Часть из этих автобусов идет по определенному РФ маршруту движению", — добавил глава Донецкой ОВА, пообещав, что сообщит о прибытии жителей Мариуполя на подконтрольную украинскому правительству территорию, как только они выйдут на связь.

По словам вице-премьера – министерки реинтеграции Ирины Верещук, гуманитарный коридор из Мариуполя сегодня не сработал так, как планировалось.

“Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня. Также из-за свойственной неорганизованности и разгильдяйству оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых”, — сообщила она в своем Telegram-канале.

Ранее Telegram-канал Мариупольского городского совета опубликовал видео, на котором в Орехове Запорожской области колонна автобусов и машин скорой помощи была готова для продолжения эвакуации мариупольцев.

"Завтра с утра мы возобновим наши усилия на Мариупольском направлении", — написала Ирина Верещук.

Напомним, Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, связок, продуктов. Сколько человек остается в городе – неизвестно.

Читайте также: