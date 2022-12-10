Часть информационной операции: в ISW выяснилось, зачем Путин постоянно призывает Украину к переговорам

Российский президент-диктатор Владимир Путин использует призывы к переговорному процессу, чтобы изолировать Украину от поддержки западных партнеров.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Кремлевский фюрер стремится использовать любое прекращение огня и окно для диалога. Так он пытается дать своим войскам время для возобновления сил, лишив Украину инициативы.

"Однако соглашение о прекращении огня, которое достигнет достаточно быстро, чтобы позволить войскам РФ отдохнуть и перевооружиться этой зимой, крайне маловероятно", — отмечают в ISW.

Отмечается, что для переговоров о длительном прекращении огня на всем театре боевых действий нужно время. Впрочем, агрессорка Россия и Украина "находятся очень далеко друг от друга для любого такого соглашения".

"Видимо, Путин разжигает дискуссии о прекращении огня, прежде всего, как часть информационной операции, направленной на усиление раскола между Украиной и ее сторонниками, изображая Киев не желающим разговаривать", — добавляют аналитики.

Напомним, Путин бросил обвинение Западу. Мол, из-за действий некоторых западных элит "конфликтный потенциал в мире растет". Россия и война против Украины здесь ни при чем. Глава Кремля обвинил западные страны в том, что они сознательно идут на "умножение хаоса и обострение международной ситуации".

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