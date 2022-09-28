Часть из них погибла, часть уже в плену: первые мобилизованные из РФ уже воюют на территории Украины

На третьи сутки после начала мобилизации порядка свыше 10 тысяч и до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе.
Об этом 27 сентября во время общения с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник ОП Алексей Арестович.
«Они уже пополнили подразделения, которые обороняются под Сватово, Лиманом и Купянском. Часть из них погибла, часть уже в плену. Всё очень быстро. Судьба их печальна, потому что им не дают готовиться вообще», - сказал он.
Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что под путинскую мобилизацию попадает еще и интеллигенция из центральных регионов России.
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