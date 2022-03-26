Часть Киева из-за обстрелов оккупантов осталась без света: возможны проблемы и с водой

Часть Киева из-за обстрелов оккупантов осталась без света: возможны проблемы и с водой

Сейчас работа специалистов по возобновлению электроснабжения невозможна, потому что кафиры продолжают обстрелы.

В Киеве в Святошинском районе из-за обстрелов оккупантов в пригороде отсутствует электроснабжение, а на правом берегу в течение дня возможно пониженное давление воды.

Об этом сообщает КГГА.

Отмечается, что в Святошинском районе отсутствует электроснабжение из-за отключения двух линий в результате боевых действий в пригороде – в направлениях Гостомеля и Ирпеня. В настоящее время отключены две линии 110 кВ.

В КГГА уверяют, что аварийные службы сразу приступят к осмотру и оценке повреждения после завершения активных боевых действий. Сейчас работа специалистов невозможна, потому что оккупанты продолжают обстрелы.

На ликвидацию повреждений, по информации Киевских электросетей, уходит несколько часов. В зоне обесточивания заведения здравоохранения перешли на резервное питание.

На правом берегу в течение дня возможно пониженное давление воды. Отключение линий привело к обесточиванию трех насосных станций в столице.

ПрАТ "АК "Киевводоканал" принимает меры по стабилизации давления. Город продолжает предоставлять услугу водоснабжения.

Напомним, российские оккупанты вторглись в город Славутич: похищен мэр.

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