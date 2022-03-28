Часть Киева из-за обстрелов снова осталась без света: какие районы обесточены

Часть Киева из-за обстрелов снова осталась без света: какие районы обесточены

В общей сложности без света сейчас 82 тыс. абонентов на правом берегу.

В Киеве часть домов из-за обстрелов оккупантов осталась снова без света. Также на правобережной части столицы 28 марта в течение дня возможно пониженное давление воды.

Об этом сообщает КГГА.

Также читайте В Киеве и области изменили время комендантского часа: когда будет действовать

Отмечается, что из-за боевых действий возле Киева снова повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на ж/м Беличи, Борщаговке, Виноградаре, Ветряных горах и Пуще-Водице. В общей сложности это 82 000 абонентов, которые 26 марта уже отключались из-за обстрелов.

Энергетики оперативно переключают на резервное питание объекты критической инфраструктуры. Но восстанавливать свет энергетики смогут после получения разрешения ВСУ на безопасное проведение аварийно-восстановительных работ.

"Для ликвидации аварии будут привлечены, по меньшей мере, 7 бригад энергетиков. Они будут делать все возможное, чтобы оперативно вернуть свет", — говорят в КГГА.

На правобережной части Киева сегодня в течение дня возможно пониженное давление воды. Обесточены некоторые насосные станции "Киевводоканала". Водоснабжение столицы не отключено.

Читайте также: