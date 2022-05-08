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Часть Мариуполя могли еще долго защищать: командир полка "Азов" объяснил, что помешало этому

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Часть Мариуполя могли еще долго защищать: командир полка "Азов" объяснил, что помешало этому

Getty Images

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что защитники Мариуполя могли еще долго держать оборону на правом берегу города, если бы командир 36-й бригады морской пехоты не принял решение пойти на прорыв.

О своем решении командир морпехов никого не предупредил.

Об этом Денис Прокопенко сказал в интервью "Украинской правде".

"Эти действия не поддаются никакому логическому объяснению… Сначала один батальон внезапно сдался в плен, это было еще 4 апреля. В результате чего мы потеряли к тому времени единственный путь сообщения между "Азовом" и 36-й бригадой. Потом неожиданно командир 36-й бригады принял решение, никого не предупредив, просто пойти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым потерял много людей. Так же многие были брошены на произвол судьбы и они просто попали в плен", — подчеркнул Прокопенко.

Командир "Азова" отметил, что из-за этого фланг был оголен и после завершения зачистки завода "Ильича" противник бросил все свои силы на позиции "Азова" и начал наступать с фланга и тыла. Один из батальонов "Азова" оказался в двойном кольце оцепления, было принято решение прорываться с боем на завод "Азовсталь", добавил Прокопенко.

По его мнению, именно нескоординированные действия со стороны 36-й бригады привели к катастрофическим последствиям, которые уже нельзя было вернуть.

"Это было решение командира 36-й бригады полковника Баранюка, или его на это кто-то подтолкнул из руководства, мне неизвестно. Но в любом случае оно было совершенно нелогичным, на заводе "Ильича" еще достаточно долго можно было держать оборону, но почему такое решение было принято — мне неизвестно. У них было абсолютно достаточно боевой техники и боеприпасов, чтобы удерживать оборону", — отметил командир полка "Азов".

Напомним, 12 апреля одно из подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ имени контрадмирала Михаила Билинского соединилось с силами полка "Азов". Еще одна группа предприняла попытку прорыва, чтобы соединиться с основными силами ВСУ, находящимися в 90 километрах от Мариуполя, однако их колонна была разбита.

Стоит отметить, что город, который разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его полностью под контроль врагу не удается.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 74-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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