Часть Мариуполя могли еще долго защищать: командир полка "Азов" объяснил, что помешало этому

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что защитники Мариуполя могли еще долго держать оборону на правом берегу города, если бы командир 36-й бригады морской пехоты не принял решение пойти на прорыв.

О своем решении командир морпехов никого не предупредил.

Об этом Денис Прокопенко сказал в интервью "Украинской правде".

"Эти действия не поддаются никакому логическому объяснению… Сначала один батальон внезапно сдался в плен, это было еще 4 апреля. В результате чего мы потеряли к тому времени единственный путь сообщения между "Азовом" и 36-й бригадой. Потом неожиданно командир 36-й бригады принял решение, никого не предупредив, просто пойти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым потерял много людей. Так же многие были брошены на произвол судьбы и они просто попали в плен", — подчеркнул Прокопенко.

Командир "Азова" отметил, что из-за этого фланг был оголен и после завершения зачистки завода "Ильича" противник бросил все свои силы на позиции "Азова" и начал наступать с фланга и тыла. Один из батальонов "Азова" оказался в двойном кольце оцепления, было принято решение прорываться с боем на завод "Азовсталь", добавил Прокопенко.

По его мнению, именно нескоординированные действия со стороны 36-й бригады привели к катастрофическим последствиям, которые уже нельзя было вернуть.

"Это было решение командира 36-й бригады полковника Баранюка, или его на это кто-то подтолкнул из руководства, мне неизвестно. Но в любом случае оно было совершенно нелогичным, на заводе "Ильича" еще достаточно долго можно было держать оборону, но почему такое решение было принято — мне неизвестно. У них было абсолютно достаточно боевой техники и боеприпасов, чтобы удерживать оборону", — отметил командир полка "Азов".

Напомним, 12 апреля одно из подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ имени контрадмирала Михаила Билинского соединилось с силами полка "Азов". Еще одна группа предприняла попытку прорыва, чтобы соединиться с основными силами ВСУ, находящимися в 90 километрах от Мариуполя, однако их колонна была разбита.

Стоит отметить, что город, который разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его полностью под контроль врагу не удается.

24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 74-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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