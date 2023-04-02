"Часть мужчин окажется в "серой" зоне": адвокат о повестках в мессенджерах

В Украине планируется улучшить процедуру мобилизации. В частности, представитель президента в Раде Федор Вениславский заявил, что разрабатывает документ о повестках через мессенджеры.

По каким причинам еще во власти задумавшихся над электронными повестками объяснил в комментарии " Апострофу " адвокат Дмитрий Бузанов.

Он рассказывает, что процесс мобилизации создал огромную нагрузку на ТЦК, ведь повестки вручают лично.

"А что это значит? Это значит, что нужно прийти по месту работы военнообязанного, или по месту жительства, надо его там еще застать. Сотрудники военкоматов раздают повестки же в рабочее время тоже, а в рабочее время граждане вне дома, а на работе. Поэтому я даже удивлен, что не сделали этого раньше", – говорит Бузанов.

Несмотря на это, у многих экспертов возникает сомнение, удастся ли "привязать" человека к номеру его телефона, чтобы вручить повестку. По мнению адвоката, это возможно.

"Но для того, чтобы получать такие повестки в мессенджерах, или же в "Действии" я давал свое согласие. В таком случае действительно есть связь между номером и человеком. Да, надо прописать соответствующие изменения в законодательство", — объясняет он.

Также, по его словам, какая-то часть граждан в любом случае окажется в зоне недостижимости.

"Выключат все приложения или же перейдут на кнопочные телефоны, обналичятся. Какая-то часть, конечно, останется в "серой" зоне", — подытожил адвокат.

В СМИ разгоняют сообщения о том, что новые категории мужчин могут мобилизовать в Украине в ближайшее время. Адвокат Тарас Никифорчук прокомментировал это.

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