Часть оружия ХАМАСу поступила из России: депутат Кнессета объяснил, как РФ образовала альянс с Ираном

Депутат Кнессета Ееев Элькин предъявил обвинения в адрес России в содействии боевикам ХАМАСа из сектора Газа.

В своем выступлении на радиостанции 103FM Элькин утверждает, что часть оружия, оказавшегося в руках террористов, происходит из России, пишут "Новости Израиля".

"Я не уверен, что они точно знают, как оно попало туда, намеренно или ненамеренно, или через всяческих посредников, но мы знаем, что эти террористы ХАМАС были обучены в Сирии и Ливане Хезболлой и иранцами, и, очевидно, между русскими. и иранцами существует очень тесное сотрудничество в Сирии", – сообщил Элькин.

Депутат также отметил, что Россия изменила стратегию игры и создала стратегический альянс с Ираном. По его словам, Иран теперь помогает России в войне в Украине, а Москва в свою очередь поддерживает Тегеран и его союзников на других фронтах.

"В отношениях с Россией происходят очень сложные вещи, в том числе некоторые заявления российского президента, сравнивающего происходящее в Газе со Второй мировой войной", — сказал Элькин.

Депутат также подчеркнул, что это напоминание для тех, кто пытался лавировать между Москвой и Вашингтоном, о том, кто является настоящим союзником Израиля. Он призвал осудить действия России, однако подчеркнул, что пока Израиль не заинтересован в войне на севере, и его действия не зависят от решений России.

Напомним, что в Израиле резко возросло число погибших украинцев.

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