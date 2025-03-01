Часть позиций разрушена: в ОСУВ рассказали о ситуации на Торецком направлении

В настоящее время ВСУ принимают меры по стабилизации ситуации.

Враг штурмовал украинские укрепления на Краматорском и Торецком направлениях при поддержке артиллерии и дронов.

Об этом сообщила пресс-служба ОСУВ "Хортица".

"На Краматорском и Торецком направлениях российская армия при поддержке артиллерии и БПЛА штурмовала наши укрепления в районах Орехово-Василовки, Крымского и Щербиновки", — говорится в сообщении.

В Торецке часть украинских укреплений была разрушена. В настоящее время принимаются меры по стабилизации ситуации.

"В Торецке некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения", — заявили в ОСУВ.

Напомним, эксперт сообщил последние новости о боях за город Покровск.

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