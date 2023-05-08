Часть ракет не долетела – в Воздушных силах прокомментировали атаку по Одесщине

В ночь на 8 мая оккупанты запустили по Одесской области до восьми крылатых ракет Х-22, но часть из них даже не долетела до региона.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, ракеты Х-22 запустили из семи самолетов стратегической авиации. Юрий Игнат предположил, что часть из них не долетела до региона из-за самоликвидации или падения из-за устаревшего состояния.

"Противник начинает применять все больше советских устаревших средств поражения. Речь идет и о крылатых авиабомбах, которые дооборудованы GPS-навигацией и крыльями для большей дальности, ракетами С-300, которых у них достаточно, и ракетами Х-22", — пояснил представитель Воздушных сил.

Ракетная атака Одесской области 8 мая

В ночь на понедельник, 8 мая, враг нанес ракетный удар с бомбардировщиков Ту-22М3 по Одесщине. Ракеты типа Х-22 россияне направили по составу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье.

Враг совершил восемь пусков из района мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму.

По данным ГСЧС, пожар на продовольственном предприятии ликвидировали более 90 спасателей. Она охватила площадь в 10 000 кв. метров.

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