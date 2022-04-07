Часть российских вертолетов перебазировалась из Беларуси на аэродром в Брянской области РФ (фото)

Часть российских вертолетов перебазировалась из Беларуси на аэродром в Брянской области РФ (фото)

Речь идет о военных вертолетах, истребителях, самолетах АН-124 и ИЛ-76.

Часть российских вертолетов перебазировалась из Беларуси на аэродром Сеща в Брянской области России, свидетельствует расследование "Схем".

Сейчас в Сеще базируются военные вертолеты, истребители, самолеты АН-124 и ИЛ-76.

Это можно увидеть на спутниковом снимке за 6 апреля, обнародованном "Схемами".

Схемы

На аэродроме можно заметить, в частности, 19 истребителей, не менее 20 военных вертолетов. А также военно-транспортные самолеты АН-124 и ИЛ-76, которые там постоянно базируются.

"Схемы": Аэродром Сеща в Брянской области России, 6 апреля 2022

Ранее телеграм-канал "Беларусски Гаюн" сообщал, что, начиная с 3 апреля, часть вертолетов РФ Ми-8, Ми-26 и Ка-52 вылетели из аэропорта Мачулищи возле города Минск в Беларуси в сторону Сещи.

"Схемы": АЭРОДРОМ СЕЩА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ, 6 АПРЕЛЯ 2022

На спутниковом снимке части аэропорта Мачулищи за 28 марта действительно можно было заметить эти вертолеты.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский не уверен, что Беларусь открыто не вступит в российскую войну против Украины. Глава государства подчеркнул в интервью украинским СМИ: "Ракеты летели от него (Лукашенко – Ред.). Он прекрасно это понимает".

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