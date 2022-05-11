Часть современного тяжелого вооружения уже прибыла в Украину – ОП

Часть современного тяжелого вооружения уже прибыла в Украину, остальное – уже в пути.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига отметил, что этому способствуют частые визиты международных партнеров в Украину.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Все международные визиты чрезвычайно важны с точки зрения оборонной поддержки. После них вы видите публичные сигналы чиновников (а это очень важно) относительно предоставления тех или иных тяжелых, новейших вооружений. Действительно, они уже пришли. Что-то еще в пути", — отметил Сибига.

Он подчеркнул, что вооружение, которое поступает Украине, очень качественное. Сибига убежден, что это свидетельствует не только о доверии, но и о том, что мир не боится российского шантажа и угроз.

По словам заместителя руководителя ОП, таким образом, мир демонстрирует свою солидарность с Украиной.

Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, в рамках которого — увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине.

Какое вооружение США готовят к отправке Украины согласно ленд-лизу

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