Часть стратегии: зачем Кремль отправляет неподготовленных "мобиков" на штурм позиций ВСУ

Кремль не случайно отправляет на штурм позиций ВСУ неподготовленных мобилизованных. Такие действия страны-агрессора России – часть стратегии Москвы.

Об этом сегодня в эфире телеканала FREEДОМ заявил заместитель главного редактора российского издания "Верстка" Алексей Левченко.

По его словам, в российском Минобороны дефицит человеческого ресурса. А потому провалы на фронте нужно прерывать живой силой – даже необученной и без снаряжения. Левченко отмечает, что такая ситуация не меняется с начала мобилизации.

"Когда еще были первые мобилизованные, в первые же дни были скандалы, которые людей довезли до линии фронта и сразу бросили на передовую. Вообще ничего не меняется. Министерству обороны не хватает людей, им надо затыкать дыры. Они будут затыкать мобилизованными, пока эти мобилизованные не Когда они закончатся, они новых призовут”, — заявил он.

Также Левченко отмечает, что Россия все еще на фронт отправляли только жителей небольших российских сел. Вместо этого жителей Москвы не трогают.

"Погибшие преимущественно не из крупных населенных пунктов типа Москвы и Петербурга, где брали меньше мобилизованных. Очень много жертв среди жителей небольших поселков. Это все размазывается по территории России", – говорит Алексей Левченко.

Напомним, российских "мобиков" на Донбассе, жалующихся Путину, бросили на штурм. Так, мобилизованные из Иркутской области РФ, входившие в батальоны в составе полка 1439 г., отправили на штурм Авдеевского укрепрайона возле Донецка. Практически все они погибли.

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