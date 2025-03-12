Часть украинских войск вышла из Курской области — Forbes

Один из украинских источников сообщил, что "моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав оцепления".

Украинские войска, вероятно, выходят из Курской области на фоне наступления российской армии. Часть украинских подразделений провела организованную эвакуацию, вернувшись на территорию своей страны.

Об этом сообщает Forbes.

Две недели назад элитное подразделение российских беспилотников нанесло удар по украинским линиям поставки. 25 февраля серия точных атак вывела из строя десятки транспортных средств вдоль основного маршрута в Суджу. Этот город выполнял роль ключевой базы для 10-тысячного украинского контингента, контролировавшего значительную, хотя и быстро сокращаемую территорию на Курщине.

"Это был день, когда вы начали волноваться о Курске", – заметил независимый аналитик Эндрю Перпетуа.

Через две недели основная часть украинских подразделений, включая самые боеспособные бригады, похоже, осуществила организованную эвакуацию из Курщины и вернулась на территорию своей страны.

"Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения. Обидно, что до этого дошло. Но это то, что есть", – сказал один из украинских источников.

Также читайте РФ продолжает давление на Курщине: DeepState об очередных продвижениях врага

Так называемое украинское наступление в Курской области в августе 2024 года позволило быстро освободить сотни квадратных миль территории. Однако закрепиться на стратегически важных позициях не удалось. Продвижение на север замедлили российские контратаки у села Погребки, а на востоке украинские силы столкнулись с 12-тысячным контингентом военных из Северной Кореи.

Несмотря на трехкратное численное преимущество противника, украинские подразделения успешно удерживали оборону, используя минные заграждения, беспилотники и артиллерию для отражения атак.

Одним из ключевых эпизодов стал штурм российской 155-й отдельной бригады морской пехоты в середине февраля. Ее колонна, двигаясь навстречу украинской 47-й механизированной бригаде под красным флагом СССР, попала в тщательно спланированную зону уничтожения.

Часть техники взорвалась на минах, другую уничтожили удары дронов и артиллерии. Один из российских военных, выбравшись из поврежденного бронетранспортера, прошел несколько шагов по снегу, упал и мгновенно взорвался после попадания беспилотника.

"Тушим все попытки противника продвинуться на Курщине", — заявили в 47-й механизированной бригаде.

Издание напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский, собираясь вести переговоры о прекращении огня, рассматривал возможность обмена территориями.

"Мы поменяем украинскую территорию на российскую", – сказал Зеленский.

Как давление США повлияло на фронт на Курщине

Однако приверженная России администрация президента США Дональда Трампа ослабила позиции Киева, отстранив украинских дипломатов от переговоров между Вашингтоном и Москвой.

28 февраля Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс в Белом доме публично раскритиковали Зеленского, обвинив его в недостаточной благодарности за предидущую помощь США. Стоит отметить, что сам Венс, будучи сенатором, голосовал против этой поддержки.

После встречи в Белом доме Трамп приостановил военную помощь Украине и заморозил обмен разведданными. В это время на Курщине действовала элитная российская группа "Рубикон", специализированная на использовании дронов. Беспилотники этого подразделения смогли прорвать украинское радиоглушение.

В результате дороги в Суджу были завалены уничтоженной украинской техникой, а российская авиация нанесла удары по мостам на границе, значительно усложнив отступление ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский 11 марта заявил: "Угрозы вокруг наших подразделений в Курской области нет". Однако он не подтвердил, что украинские войска останутся там. "Подразделения принимают своевременные меры для маневра на выгодном рубеже обороны", — добавил генерал.

Это может быть свидетельством ухода украинских бригад из Курщины, что ставит под вопрос перспективу возвращения этой территории в обмен на выгодное прекращение огня.

Напомним, накануне военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что украинские войска могут выйти из Курщины. По его словам, сейчас ситуация там очень сложная и ключевым фактором остается наличие ресурсов.