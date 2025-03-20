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Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть опасность

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Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть опасность

Воздушная тревога 20 марта

Следует находиться в укрытиях.

Часть Украины днем 20 марта охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — отметили в Воздушных силах.

По состоянию на 14:58 "покраснели" следующие области:

  • Кировоградская
  • Полтавская
  • Днепропетровская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Запорожская

Напомним, в части Украины утром 20 марта была объявлена воздушная тревога.

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