Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть опасность

Следует находиться в укрытиях.
Часть Украины днем 20 марта охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — отметили в Воздушных силах.
По состоянию на 14:58 "покраснели" следующие области:
- Кировоградская
- Полтавская
- Днепропетровская
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая
- Запорожская
Напомним, в части Украины утром 20 марта была объявлена воздушная тревога.
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