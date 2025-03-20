Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть опасность

Следует находиться в укрытиях.

Часть Украины днем 20 марта охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — отметили в Воздушных силах.

По состоянию на 14:58 "покраснели" следующие области:

Кировоградская

Полтавская

Днепропетровская

Сумская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Напомним, в части Украины утром 20 марта была объявлена воздушная тревога.

Читайте также: