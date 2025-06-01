- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 462
- Время на прочтение
- 1 мин
Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть опасность
Из-за угрозы баллистики следует находиться в укрытиях.
Утром 1 июня часть Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза применения баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Дополняется…
По состоянию на 10:15 "покраснели" следующие области:
Житомирская
Киевская
Черниговская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Днепропетровская
Кировоградская
Черкасская
Полтавская
Напомним, в ночь на 1 июня россияне атаковали Украину дронами.
Как информировали мониторинговые каналы, в воздухе находилось около 122 беспилотников.
Ударные дроны кружили над Киевщиной, Житомирщиной, Кировоградщиной, Полтавщиной, Днепропетровщиной и другими областями.