ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
462
Время на прочтение
1 мин

Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть опасность

Из-за угрозы баллистики следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога 1 июня

Воздушная тревога 1 июня

Утром 1 июня часть Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза применения баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Дополняется…

По состоянию на 10:15 "покраснели" следующие области:

  • Житомирская

  • Киевская

  • Черниговская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Днепропетровская

  • Кировоградская

  • Черкасская

  • Полтавская

Напомним, в ночь на 1 июня россияне атаковали Украину дронами.

Как информировали мониторинговые каналы, в воздухе находилось около 122 беспилотников.

Ударные дроны кружили над Киевщиной, Житомирщиной, Кировоградщиной, Полтавщиной, Днепропетровщиной и другими областями.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie