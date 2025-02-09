Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть угроза баллистики

В ряде областей Украины днем 9 февраля объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения Киевская (без Киева), Черниговская, Черкасская, Кировоградская области", – говорится в ВС ВСУ.

По состоянию на 15:57 "покраснели":

Киевская

Черниговская

Сумская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Днепропетровская

Кировоградская

Черкасская

Полтавская

Напомним, в этот же день в ряде западных областей Украины объявлялась воздушная тревога.

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