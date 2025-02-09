Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть угроза баллистики

Следует находиться в укрытиях.
В ряде областей Украины днем 9 февраля объявлена воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом пишут мониторинговые каналы.
"Угроза применения баллистического вооружения Киевская (без Киева), Черниговская, Черкасская, Кировоградская области", – говорится в ВС ВСУ.
По состоянию на 15:57 "покраснели":
- Киевская
- Черниговская
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая
- Запорожская
- Днепропетровская
- Кировоградская
- Черкасская
- Полтавская
Напомним, в этот же день в ряде западных областей Украины объявлялась воздушная тревога.
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