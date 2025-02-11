Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть угроза баллистики

Следует оставаться в укрытиях.
Часть Украины днем 11 февраля охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.
По состоянию на 11:09 "покраснели" следующие области:
- Киевская
- Черниговская
- Сумская
- Харьковская
- Полтавская
- Черкасская
- Донецкая
- Запорожская
- Днепропетровская
- Кировоградская
Напомним, в ночь на 11 февраля 2025 года россияне атаковали украинские города и села с помощью ударных беспилотников.
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