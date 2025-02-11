Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть угроза баллистики

Часть Украины днем 11 февраля охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

По состоянию на 11:09 "покраснели" следующие области:

Киевская

Черниговская

Сумская

Харьковская

Полтавская

Черкасская

Донецкая

Запорожская

Днепропетровская

Кировоградская

Напомним, в ночь на 11 февраля 2025 года россияне атаковали украинские города и села с помощью ударных беспилотников.

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