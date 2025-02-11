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Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть угроза баллистики

Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть угроза баллистики

Воздушная тревога 11 февраля

Следует оставаться в укрытиях.

Часть Украины днем 11 февраля охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

По состоянию на 11:09 "покраснели" следующие области:

  • Киевская
  • Черниговская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Полтавская
  • Черкасская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Днепропетровская
  • Кировоградская

Напомним, в ночь на 11 февраля 2025 года россияне атаковали украинские города и села с помощью ударных беспилотников.

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