Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть угроза баллистики

Часть Украины днем 27 марта охватила воздушная тревога. Есть угроза балстики.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", – говорится в сообщении.

По состоянию на 09:20 "покраснели" следующие области:

Киевская

Черниговская

Сумская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Днепропетровская

Кировоградская

Черкасская

Полтавская

Напомним, Киев и ряд областей Украины в очередной раз оказались под угрозой 26 марта вечером. Воздушная тревога раздается в столице, Сумах, Запорожье.

Читайте также: