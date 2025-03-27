Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть угроза баллистики

Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть угроза баллистики

Воздушная тревога 27 марта

Жителей призывают находиться в укрытиях.

Часть Украины днем 27 марта охватила воздушная тревога. Есть угроза балстики.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", – говорится в сообщении.

По состоянию на 09:20 "покраснели" следующие области:

  • Киевская
  • Черниговская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Днепропетровская
  • Кировоградская
  • Черкасская
  • Полтавская

Напомним, Киев и ряд областей Украины в очередной раз оказались под угрозой 26 марта вечером. Воздушная тревога раздается в столице, Сумах, Запорожье.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация