Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть угроза баллистики

Жителей призывают находиться в укрытиях.
Часть Украины днем 27 марта охватила воздушная тревога. Есть угроза балстики.
Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", – говорится в сообщении.
По состоянию на 09:20 "покраснели" следующие области:
- Киевская
- Черниговская
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая
- Запорожская
- Днепропетровская
- Кировоградская
- Черкасская
- Полтавская
Напомним, Киев и ряд областей Украины в очередной раз оказались под угрозой 26 марта вечером. Воздушная тревога раздается в столице, Сумах, Запорожье.
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