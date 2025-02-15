Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть угроза "Шахедов", ракет и КАБов

Следует находиться в безопасности.
Часть Украины вечером 15 февраля охватила воздушная тревога. В частности, есть угроза ударных БПЛА.
Об этом пишут мониторинговые каналы.
По состоянию на 22:49 "покраснели" следующие области:
- Киевская
- Черниговская
- Сумская
- Харьковская
- Полтавская
- Черкасская
Впоследствии опасность прибавилась и для жителей Кировоградской области. Уже в 23.05 сигнал воздушной тревоги раздался и для жителей Киева.
Воздушные силы публикуют информацию о движении вражеских дронов:
1. БпЛА на юге Черниговской области, курсом на Киевщину. На северо-восточном направлении Черниговской области, курсом западнее.
2. БпЛА в Сумской области, курсом на юго-западное направление.
3. БпЛА в Полтавской области, курсом на юг.
4. БпЛА в Киевской области, курсом на Бровары.
"Внимание! Черкасщина — угроза применения ударных БПЛА!", — говорится в сообщении.
Также фиксируется ракетная опасность Харьковской области.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумскую область", — добавили в ПС ВСУ.
Для Киева есть угроза применения ударных БПЛА.
Напомним, в ночь на 14 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.
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