Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть угроза "Шахедов", ракет и КАБов

Часть Украины вечером 15 февраля охватила воздушная тревога. В частности, есть угроза ударных БПЛА.

Об этом пишут мониторинговые каналы.

По состоянию на 22:49 "покраснели" следующие области:

Киевская

Черниговская

Сумская

Харьковская

Полтавская

Черкасская

Впоследствии опасность прибавилась и для жителей Кировоградской области. Уже в 23.05 сигнал воздушной тревоги раздался и для жителей Киева.

Воздушные силы публикуют информацию о движении вражеских дронов:

1. БпЛА на юге Черниговской области, курсом на Киевщину. На северо-восточном направлении Черниговской области, курсом западнее.

2. БпЛА в Сумской области, курсом на юго-западное направление.

3. БпЛА в Полтавской области, курсом на юг.

4. БпЛА в Киевской области, курсом на Бровары.

"Внимание! Черкасщина — угроза применения ударных БПЛА!", — говорится в сообщении.

Также фиксируется ракетная опасность Харьковской области.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумскую область", — добавили в ПС ВСУ.

Для Киева есть угроза применения ударных БПЛА.

Напомним, в ночь на 14 февраля 2025 года в Украине во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных беспилотников РФ.

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