Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Враг снова атакует.

В нескольких областях Украины днем 9 января объявлена воздушная тревога. Следует находиться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога", — подчеркнули в ВС Украины.

По состоянию на 14:12 "покраснели" следующие области:

Черкасская

Кировоградская

Николаевская

Херсонская

Днепропетровская

Харьковская

Сумская

Напомним, ряд областей Украины по состоянию на вечер среды, 8 января, охватила воздушная тревога.

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