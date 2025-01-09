Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Враг снова атакует.
В нескольких областях Украины днем 9 января объявлена воздушная тревога. Следует находиться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога", — подчеркнули в ВС Украины.
По состоянию на 14:12 "покраснели" следующие области:
- Черкасская
- Кировоградская
- Николаевская
- Херсонская
- Днепропетровская
- Харьковская
- Сумская
Напомним, ряд областей Украины по состоянию на вечер среды, 8 января, охватила воздушная тревога.
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