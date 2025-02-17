Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Следует оставаться в укрытиях.
Часть Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога!", — говорится в сообщении.
По состоянию на 12:25 "покраснели" следующие области:
- Черкасская
- Полтавская
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая
- Запорожская
- Херсонская
- Николаевская
- Одесская
- Кировоградская
- Днепропетровская
Напомним, Украину в ночь на 17 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
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