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Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога 18 февраля

Следует оставаться в укрытиях.

Часть Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога!", — говорится в сообщении.

По состоянию на 12:25 "покраснели" следующие области:

  • Черкасская
  • Полтавская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Херсонская
  • Николаевская
  • Одесская
  • Кировоградская
  • Днепропетровская

Напомним, Украину в ночь на 17 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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