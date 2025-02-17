Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Часть Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога!", — говорится в сообщении.

По состоянию на 12:25 "покраснели" следующие области:

Черкасская

Полтавская

Сумская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Херсонская

Николаевская

Одесская

Кировоградская

Днепропетровская

Напомним, Украину в ночь на 17 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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