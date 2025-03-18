Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Часть Украины днем 18 марта охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", — сообщили в ведомстве.

По состоянию на 13:45 "покраснели" следующие области:

Черкасская

Полтавская

Черниговская

Сумская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Херсонская

Николаевская

Кировоградская

Также впоследствии сообщили, что зафиксировано движение баллистики по северо-восточному и южному направлениям.

Напомним, что Киев и ряд областей во вторник, 18 марта, охватила воздушная тревога.

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