Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога 18 марта

Следует находиться в укрытиях.

Часть Украины днем 18 марта охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", — сообщили в ведомстве.

По состоянию на 13:45 "покраснели" следующие области:

  • Черкасская
  • Полтавская
  • Черниговская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Херсонская
  • Николаевская
  • Кировоградская

Также впоследствии сообщили, что зафиксировано движение баллистики по северо-восточному и южному направлениям.

Напомним, что Киев и ряд областей во вторник, 18 марта, охватила воздушная тревога.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация