Часть Украины охватила воздушная тревога: какая угроза

Следует находиться в укрытиях.
Часть Украины днем 18 марта охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", — сообщили в ведомстве.
По состоянию на 13:45 "покраснели" следующие области:
- Черкасская
- Полтавская
- Черниговская
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая
- Запорожская
- Херсонская
- Николаевская
- Кировоградская
Также впоследствии сообщили, что зафиксировано движение баллистики по северо-восточному и южному направлениям.
Напомним, что Киев и ряд областей во вторник, 18 марта, охватила воздушная тревога.
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