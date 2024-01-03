Часть Украины оказалась без газа и света из-за обстрелов: список регионов

Специалисты возобновляют подачу газа и электроэнергии.
В результате массированной атаки 2 января часть жителей Киевщины и Харькова остались без газоснабжения. В то же время из-за боевых действий в нескольких областях Украины исчезло электроснабжение.
Об этом Министерство энергетики сообщило 3 января.
После массированного обстрела без газоснабжения оставалось более 250 потребителей в Киевской области и часть абонентов в центре Харькова.
Газоснабжение в Киевской области
После массированной российской атаки 2 января для безопасной ликвидации последствий газовики отключили от газоснабжения более 250 потребителей в трех многоквартирных домах Вишневого на Киевщине. По состоянию на 9:00 среды, 3 января, газоснабжение возобновили уже 180 абонентам.
Отключения света и газа в Харькове и области
В результате попадания вражеской цели в Харькове было повреждено оборудование оператора газораспределительных сетей. На четырех улицах города было отключено газоснабжение. Однако уже по состоянию на 9:00 подача газа возобновлена 120 клиентам.
В течение 2 января энергетики возобновили электроснабжение более 4000 потребителей в населенном пункте Циркуновской громады, который был без света с начала боевых действий.
Всего в Харьковской области без света – около 16 тыс. точек учета, из них после ракетного удара по Харькову – один девятиэтажный дом (более 100 потребителей).
Электроснабжение в Донецкой области
Из-за боевых действий в Донецкой области обесточивались 25 населенных пунктов. За сутки подключили более 10 тыс. потребителей.
Ситуация с электроэнергией на Запорожье
В результате боевых действий в Запорожской области без электроснабжения оказались семь воздушных линий 150 кВ. Без света остаются 63 населенных пункта.
Отключения света в Николаевской области
В результате вражеских обстрелов в Николаевской области были обесточены два населенных пункта. Все потребители уже запитаны.
Электроснабжение в Сумской области
В Сумской области из-за боевых действий остается без напряжения 57 населенных пунктов.
Обесточение на Черниговщине
По техническим причинам в Черниговской области обесточены девять населенных пунктов. В результате боевых действий остаются без света 14 приграничных населенных пунктов.
Напомним, в результате российской ракетной атаки 2 января в Киеве и области были повреждения в сетях "Укрэнерго". Без электроэнергии оказалось более 250 тыс. потребителей.
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