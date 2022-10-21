Часть Украины "покраснела": в Сети сообщают о запуске ракет и дронов-камикадзе (карта)

Пройдите срочно в укрытие.
Часть Украины "покраснела". По состоянию на 20:25, 21 октября в восточных и южных областях раздается воздушная тревога.
Об этом свидетельствует карта тревоги.
Председатель Криворожской ВА Александр Вилкул предупредил о запуске иранских дронов и вражеских ракет из Каспийского моря. Как сообщают в телеграмм-каналах, отслеживающих активность вражеской авиации, ракеты могли выпустить бомбардировщики Ту-95МС. Предыдущее направление – восточное.
Не пренебрегайте собственной безопасностью – направляйтесь к укрытию!
Напомним, после обеда 21 октября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Ракетная опасность была почти по всей территории Украины, кроме Крыма. По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", отслеживающей военную активность на территории Беларуси, информировали о взлете четырех истребителей. К счастью, пусков ракет или дронов не было.
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