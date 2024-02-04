"Часть урожая потеряна": россияне за неделю четыре раза атаковали продовольственные объекты Полтавщины

Кроме баллистики, это также и дроны.

Российские кафиры терроризировали Полтавщину, по меньшей мере четыре раза атакуя продовольственные объекты области.

Об этом в эфире "Общественного радио" сообщил председатель Полтавского областного совета Александр Беленький.

Он отметил, что речь идет о Кременчугском и Миргородском районах.

"Русские войска также атаковали зернохранилище. Оно было заполнено и часть урожая сейчас потеряна. Никто не пострадал, только не существенно повреждена гражданская инфраструктура. Полтавщина географически расположена так, что когда целятся не за нами, то над нами летает. Поэтому мы всегда готовы: ВСУ контролируют этот процесс, а местные власти разъясняют населению, что нужно всегда быть готовыми к вражескому удару. Кроме баллистики это также и дроны", — отметил Беленький.

Напомним, в Полтавской области армия РФ повредила заполненное зернохранилище. Российские войска ударили по региону поздно вечером пятницы, 2 февраля.

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