Часть ЗАЭС контролируют "кадыровцы", в турбинных залах стоит их техника – ЦНС

Так называемые "тиктокеры" Кадырова – участники подконтрольного ему бандформирования "Ахмат" контролируют часть Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Российские оккупанты постоянно усиливают охрану на территории ЗАЭС. На станции выросло количество постов. Известно, что с недавних пор часть Запорожской станции контролируют бандформирование главы Чечни Кадырова – СОБР "Ахмат", которое разместило свою технику и вооружение непосредственно в турбинных залах №1 и №2.

Оккупанты силой заставляют работников ЗАЭС к сотрудничеству

Россия силой заставляют работников Запорожской АЭС подписать так называемые "трудовые договоры" с новообразованной россиянами "управляющей компанией". В случае отказа работникам угрожают запрещением пребывания на территории станции. Персоналу запретили покидать пределы оккупированного региона.

Россия пытается подключить ЗАЭС к своей энергосистеме

По информации издания, Россия пытается как можно быстрее подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.

"Оккупанты поспешно проводят мероприятия по переводу системы хранения отработанного ядерного топлива на ЗАЭС на российские стандарты, а также приспосабливают все ядерные реакторы ЗАЭС к использованию российских топливных сборок", — говорится в сообщении.

В настоящее время четыре из шести ядерных реакторов ЗАЭС работают с использованием топливных сборок американской компании "Westinghouse Electric Company", которая проводилась для независимости Украины от российского сырья.

Напомним:

4 марта российские войска захватили Энергодар Запорожской области — город, в котором расположена АЭС, саму станцию обстреляли.

21 июля стало известно, что российские оккупанты разместили военную технику, взрывчатку и оружие уже в машинном зале энергоблока АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция полностью вышла из-под контроля агентства, принципы ядерной безопасности на станции нарушены.

25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от сети.

В начале октября российский диктатор Владимир Путин отдал приказ "принять в федеральную собственность" Запорожскую АЭС.

Позже стало известно, что на ЗАЭС оккупанты отключили все шесть блоков и терроризируют персонал и их семьи.

13 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, обсудив ситуацию на Запорожской атомной электростанции.