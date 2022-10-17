Часть ЗАЭС контролируют "кадыровцы", в турбинных залах стоит их техника – ЦНС

Часть ЗАЭС контролирует бандформирование главы Чечни Кадырова – "Ахмат".
Так называемые "тиктокеры" Кадырова – участники подконтрольного ему бандформирования "Ахмат" контролируют часть Запорожской АЭС.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Российские оккупанты постоянно усиливают охрану на территории ЗАЭС. На станции выросло количество постов. Известно, что с недавних пор часть Запорожской станции контролируют бандформирование главы Чечни Кадырова – СОБР "Ахмат", которое разместило свою технику и вооружение непосредственно в турбинных залах №1 и №2.
Оккупанты силой заставляют работников ЗАЭС к сотрудничеству
Россия силой заставляют работников Запорожской АЭС подписать так называемые "трудовые договоры" с новообразованной россиянами "управляющей компанией". В случае отказа работникам угрожают запрещением пребывания на территории станции. Персоналу запретили покидать пределы оккупированного региона.
Россия пытается подключить ЗАЭС к своей энергосистеме
По информации издания, Россия пытается как можно быстрее подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.
"Оккупанты поспешно проводят мероприятия по переводу системы хранения отработанного ядерного топлива на ЗАЭС на российские стандарты, а также приспосабливают все ядерные реакторы ЗАЭС к использованию российских топливных сборок", — говорится в сообщении.
В настоящее время четыре из шести ядерных реакторов ЗАЭС работают с использованием топливных сборок американской компании "Westinghouse Electric Company", которая проводилась для независимости Украины от российского сырья.
Напомним:
- 4 марта российские войска захватили Энергодар Запорожской области — город, в котором расположена АЭС, саму станцию обстреляли.
- 21 июля стало известно, что российские оккупанты разместили военную технику, взрывчатку и оружие уже в машинном зале энергоблока АЭС.
- Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция полностью вышла из-под контроля агентства, принципы ядерной безопасности на станции нарушены.
- 25 августа впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от сети.
В начале октября российский диктатор Владимир Путин отдал приказ "принять в федеральную собственность" Запорожскую АЭС.
Позже стало известно, что на ЗАЭС оккупанты отключили все шесть блоков и терроризируют персонал и их семьи.
13 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, обсудив ситуацию на Запорожской атомной электростанции.